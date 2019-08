Abogado que investiga a Renato Poblete: "Padres de víctimas eran amigos del sacerdote"

El abogado que investigó los casos de abusos cometido por Renato Poblete, Waldo Bown, aseguró que muchas familias de las víctimas del sacerdote mantenían una relación de amistad con el fallecido religioso.

Así lo comentó el jurista en entrevista con La Tercera, donde señaló que las víctimas “eran personas que pertenecían a grupos familiares de nivel socio económico alto o medio. Varias víctimas relatan que Renato Poblete era amigo de sus padres y en esos contextos cometía las agresiones”.

“También está el caso de una religiosa, de una congregación que en medio de un acto de confesión en su convento sufrió una agresión de tipo sexual de parte del investigado”, añadió el abogado.

En esa línea, Bown afirmó que durante la investigación “recibí mucha colaboración. Todas las personas a las que cité como testigos quisieron declarar, salvo un par de casos. Investigar 50 años de la vida de una persona es mucho tiempo”.

“En algunas ocasiones el proceso de toma de declaración era doloroso para las víctimas y testigos, pero, en general, sentí que lográbamos explicar la necesidad de realizar este procedimiento (…) me plantearon su intención de declarar, o de conversar. No es fácil para las víctimas el hecho de ‘declarar’, de dejar por escrito y firmar sus testimonios”, agregó el jurista.

Por último, Bown manifestó que “hay muchos casos, y no me estoy refiriendo solo al caso Poblete, en que las víctimas no les han contado a sus familiares más cercanos, ni a sus amigos. Hay casos en que se me dijo, y así lo creí, que era la primera vez en la vida en que se contaba lo sucedido”.

ATON Chile.