Diputado Andrés Celis pidió intervención del INDH por fallidos trasplantes de órganos

El diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, pidió que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se manifieste por los fallidos trasplantes de órganos que han salido a la luz. El parlamentario, afirmó que el sistema público faltó gravemente a las garantías del Estado, como lo es el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y psíquica.

Celis, quien también participa en la Comisión de DDHH, indicó que “la petición de pronunciamiento hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos, apunta a obtener su opinión acerca de los hechos tan lamentables sucedidos hace unas semanas atrás y también a proponer medidas al Estado para proteger y promover los derechos humanos que habrían sido vulnerados al no disponer oportunamente del traslado de los órganos, privando del añorado trasplante a personas compatibles con éstos y, en consecuencia, negándoles la única vía de mejora en su salud”.

Debemos recordar que el trasplante de órganos es el tratamiento exclusivo para 1.700 pacientes que están en lista de espera en Chile. Además, nuestro país está muy por debajo del promedio de donantes en el mundo e incluso de la región.

En atención a las cifras, Celis dijo: “no es posible que existiendo órganos disponibles y compatibles con personas que lo esperan, estos no hayan podido ser utilizados por inaceptables problemas de coordinación. El Estado invierte cuantiosos recursos económicos en campañas publicitarias para fomentar la donación pero si no se dispone de la logística básica para la entrega de éstos, el gasto de recursos es ineficiente y no sólo ello, sino que también, se genera en los chilenos la legítima desconfianza de ser donantes, cuestión que es gravísima para el país, en atención a las bajas cifras que tenemos en este aspecto”.

“Procuremos que esta situación no se normalice ni justifique, aduciendo como causa la desafortunada frase «esto sucede en todas partes del mundo»”, finalizó el diputado.

ATON Chile