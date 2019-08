Familia de joven baleado por la PDI presentó querella por homicidio calificado

La familia de Isaac Aristich (18), joven gitano que falleció tras un operativo de la Policía de Investigaciones en La Cisterna, interpuso una querella por homicidio calificado contra quienes resulten responsables.

El hecho ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando el joven recibió un disparo por parte de efectivo de la PDI, aparentemente, mientras se encontraba en un procedimiento por el delito de “portonazo”.

La presentación de la querella contó con un amplio respaldo de la comunidad gitana, que llegó en masa hasta el Centro de Justicia en protesta por la muerte del joven.

Cabe mencionar que la versión de la PDI es que Aristich habría participado de un “portonazo”, y que cuando intentaron detenerlo el joven habría apuntado a los policías con un arma.

Esto es rechazado por sus familiares, que aseguran que jamás participó de un “portonazo”, que no manejaba un arma y que la razón por la que no se detuvo fue porque no contaba con licencia de conducir.

Agencia Uno