Corte de Rancagua deja con arresto domiciliario a jefe mecánico de Línea Azul

La Corte de Apelaciones de Rancagua dejó con arresto domiciliario y arraigo al jefe mecánico de la empresa Linea Azul, Daniel Alexis Guajardo Pinto, quien fue formalizado el pasado 1 de Agosto.

Las Segunda Sala del tribunal de alzada determinó que los antecedentes presentados por el Ministerio Público son insuficientes para sostener la figura dolosa, por lo cual decidieron bajar las medidas cautelares de quien se mantenía en prisión preventiva por el accidente en la Ruta 5 Sur que dejó seis muertos en San Francisco de Mostazal.

Guajardo fue formalizado por homicidio, lesiones graves, lesiones menos graves, lesiones leves y, de ser el presunto responsable de hacer circular un vehículo que no estaba apto para ello, estaba estipulado que pase en prisión durante los 200 días que dure la investigación.

El jefe mecánico, cuyo rostro no puede ser exhibido por orden del tribunal, comenzó a ser investigado luego que se descubriera que el bus de la empresa que protagonizó el hecho tenía su patente adulterada y no debía estar en circulación. Conforme avanzaba la investigación, se descubrió que no sería el único caso.

Agencia Uno