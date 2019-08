Grupo ecoterrorista por detención de sospechoso: "No sabemos quién es Camilo, lo cierto es que no forma parte de la Mafia ITS"

Durante la jornada de ayer, personal del OS-9, junto a la Fiscalía Sur, lograron la detención de un sospechoso por la colocación de bombas que le atribuyen a los Individualistas Tendientes a lo Salvaje.

Según información de La Tercera, se trata de Camilo Gajardo Escalona, de 28 años, al que tentativamente se le atribuyen dichos ataques.

Ante esto, el grupo “Individualistas Tendientes a lo Salvaje” realizó un comunicado desmintiendo el arresto “de uno de los nuestros”.

En el comunicado detallan que “seguimos aquí, observando y riendo desde las sombras mientras las policías se festinan con su supuesto detenido miembro de ITS, sepan que están como siempre EQUIVOCADOS y en su incompetencia vuelven a quedar en ridículo como lo han hecho todos estos años”.

A esto, agregan que Camilo no formaba parte de su grupo y que tampoco lo conocen: “No sabemos quién es Camilo, lo cierto es que no forma parte de la Mafia ITS, por lo tanto nada ha tenido que ver con los bombazos a Laderretche, a Louis de Grangue y los otros cuatro que le adjudican, esos son solo NUESTROS“.

Finalmente, agregan que “quienes hoy se regocijan de la captura de un peligroso terrorista deberán acabar aceptando que probablemente no hayan atrapado más que a un vándalo, porque los supuestos ‘materiales para la fabricación de artefactos explosivos’ los pueden tener en casa cualquiera, tornillos, cinta adhesiva, fósforos, carbón, etc.”.

“Pero de todo lo que están diciendo, lo más chistoso es eso del “lobo solitario”, que no se lo cree ni el señor Chadwick, ni el fiscal ni nadie con un poco de sentido común. ¿Una sola persona estuvo fabricando y enviando explosivos, hiriendo a personas de influencia y sin ayuda de nadie? JA! Ya quisiéramos tener un cabro así dentro de la Horda”, fue parte de su mensaje.