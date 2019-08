Diputados alertan "crisis sanitaria" en hospitales de la región de Valparaíso

El diputado Diego Ibáñez ofició a Contraloría y al Ministerio de Hacienda para que informen sobre irregularidades de los recintos hospitalarios de la Región de Valparaíso, calificada como “una crisis sanitaria” por el Colegio Médico.

La semana pasada la graves situaciones fueron denunciadas por la Orden, acusando falta de medicamentos e insumos médicos en hospitales y consultorios de toda la región, y no sólo las ciudades principales.

A raíz de esto, el diputado Ibáñez, ofició al organismo fiscalizador y el Gobierno a fin de que se informe sobre eventuales irregularidades en adquisición, registro, rendimiento de gastos, las formas de pago de los insumos médicos en los hospitales Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, y Carlos Van Buren de Valparaíso, durante los últimos dos años.

El parlamentario agregó que de ser necesario, iniciar una auditoría en los recintos hospitalarios.

Durante la tarde del viernes, el diputado Andrés Celis, sostuvo una reunión con la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, donde solicitó mayores antecedentes sobre la deuda desde 2011 hasta junio de este año.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp mencionó que se dispone de 80 mil pesos por niño en materia de salud pública, sin embargo según la OMS serían 250 mil por niño, lo que demuestra, según el alcalde el problema estructural de financiamiento en salud pública.

Además, el edil dijo que va a solicitar todos los antecedentes al Colegio Médico, porque con la salud no se juega.

Por su parte, Alejandro Escobar, Director del área de salud de Valparaíso, dijo que solicitará el aumento del financiamiento para la salud pública.

Desde el colegio médico señalaron que existe un quiebre de stock, lo que no alcanza para hacer los procedimientos médicos más básicos, ya que no hay insumos para cirugías y hay equipos malos que no se pueden reparar.

Una crisis sanitaria que está afectando a varias regiones del país, siendo la región de Valparaíso la más complicada, y específicamente el hospital Carlos Van Buren, quienes incluso estarían solicitando guantes quirúrgicos a la Clínica Reñaca.

Desde el Servicio de Salud de la Región de Valparaíso, en un comunicado mencionaron que programan planificadamente de manera anual, sus pedidos de fármacos e insumos a Cenabast, y otros proveedores, de modo de garantizar el abastecimiento de cada dentro asistencial durante el año.