Luis Pettersen nuevamente declarará por asesinato de Fernanda Maciel

Luis Pettersen, pareja Fernanda Maciel, la joven asesinada en enero de 2017, confirmó que el día miércoles fue citado a declarar por parte del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas de Carabineros, en el marco de nuevas diligencias en este controversial caso.

El ex taxista en conversación con el matinal “Contigo en la Mañana” de CHV, advirtió: “El miércoles me citaron otra vez.. me van a tomar algunas declaraciones, yo creo que va basado al caso, si yo he tenido alguna contradicción. Pero todo tranquilo, eso sí”

No obstante, de igual manera dijo sentirse nervioso y temeroso con esta nueva declaración, advirtiendo que se ha encargado de criticar duramente el trabajo que ha tenido el Ministerio Público en este caso. “Yo he atacado mucho a la Fiscalía, entonces tengo que tener cuidado ahora con lo que puedo declarar”.

Su principal temor según sus palabras es equivocarse en el relato de los hechos: “Lo que voy a declarar lo tengo claro, pero de repente es tanto el cansancio mental que después de leer yo la declaración me puedo equivocar. Alguna palabra que no le puedo saber el significado y me puede perjudicar”.