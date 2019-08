Alejandro Guillier: "Si no nos unimos, vamos a perder las próximas elecciones"

El ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, señaló que necesitan ordenar la “casa” al interior del Partido Socialista (PS) y forjar un gran acuerdo programático con mecanismo de primarias abiertas, enfrentando las elecciones unidos “con todos los que confluyan en ese gran acuerdo programático”.

“Nosotros tenemos que ordenar la casa primero y después hablar de candidaturas. Necesitamos un gran acuerdo programático para forjar una alianza social y política que le de a Chile respuestas a sus problemas reales”, señaló en entrevista con La Tercera.

Esa convocatoria definirá el marco de quienes quieran pertenecer a esta coalición. Resuelto eso señaló, “debemos abordar un mecanismo de primarias abiertas y amplias para que la ciudadanía elija a sus candidatos”.

El Senador argumentó que es el momento de ponerse de acuerdo y no darse lujos: “Si en la oposición no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos, vamos a perder las próximas elecciones presidenciales”.