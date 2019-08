Autoridades evalúan poner fin año escolar en el Instituto Nacional por disturbios

Luego que este viernes se registrara una nueva jornada de disturbios en el Instituto Nacional con bombas molotovs, peleas entre encapuchados y apoderados, es que este lunes, tanto el municipio de Santiago como el Mineduc, analizarán la posibilidad de poner fin al año académico en el emblemático recinto.

El eventual cierre del año escolar, es una alternativa que este lunes estudiarán al alcalde Felipe Alessandri y la ministra Marcela Cubillos.

“El lunes tenemos una reunión con la ministra de Educación. No queremos cerrar el establecimiento, no queremos cerrar el año escolar, pero también tenemos que ver que estos hechos de violencia no se sigan propagando“, manifestó Alessandri.

Al ser consultado sobre el margen que queda para adoptar una medida de esta naturaleza el edil respondió que: “Eso es lo que vamos a ver este lunes con la ministra Cubillos y su equipo, esos límites los establece el Ministerio de Educación”.

“Son 4.200 alumnos que podrían ver terminado su año sin tener las notas suficientes”, dijo Alessandri.

Por otra parte el alcalde insiste en que la próxima semana se seguirán pidiendo documentos para ingresar al liceo, y detalló que han expulsado a 14 alumnos por la Ley de Aula Segura.

Aton Chile