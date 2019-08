Sharp y exalcalde discrepan por número de inmuebles en riesgo en Valparaíso

El alcalde de Valparaíso Jorge Sharp sostiene que existen datos dispersos sobre el número de edificios deteriorados y en riesgo de colapso, por lo cual se llevará a cabo un nuevo catastro, algo que para el exalcalde Jorge Castro no tiene sentido ya que sostiene que dejó información y antecedentes de universidades y la Cámara de la Construcción.

Mientras que el exalcalde de Valparaíso Jorge Castro, asegura haber firmado 400 decretos de demolición. En tanto asegura que los inmuebles deteriorados en toda la ciudad son unos 4 mil y que si a ellos se suma los edificios y sitios abandonados, podría superar los 8 mil.

“Toda esa información está en un voluminoso informe que yo dejé cuando se realizó el plan de reconstrucción de Valparaíso”, señaló a El Mercurio, Jorge Castro.

El exalcalde reconoce que los decretos de demolición que dictó no se cumplieron “por que los propietarios no lo hicieron y no tuvimos fondos para hacerlo, porque ningún alcalde ha contado con los fondos necesarios para un gasto tan grande, ya que una sola demolición puede costar $20 millones o mucho más”, indicó.

En tanto desde el municipio porteño señalaron que existen datos dispersos sobre el número de edificaciones deterioradas y en riesgo de colapso, po lo cual se elaborará un catastro actualizado.

Por su parte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció el inicio de la intervención del barrio El Almendral, en el plan de Valparaíso, donde se concentran los inmuebles deteriorados y en estado de abandono.