Presidente Piñera no participará de reunión por la situación del Instituto Nacional

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, ratificó que el Presidente Sebastián Piñera no participará esta tarde de la reunión que sostendrán distintas autoridades para analizar la situación del Instituto Nacional.

Pérez explicó que la cita, a las 18:30 horas, se llevará a cabo en la Intendencia Metropolitana, en donde participarán la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, la intendenta Karla Rubilar y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

“Delincuentes no quieren, no dejan que los alumnos estudien. No quieren o dejan que los apoderados trabajen tranquilos”, sostuvo la vocera de La Monda.

Además, recalcó que junto con buscar recuperar la calidad del Instituto Nacional, se trabaja para “poder detener a través de mecanismos legales y las policías a los delincuentes que se encapuchan para provocar miedo y temor a la comunidad estudiantil”.

Cabe recordar que esta jornada se registraron nuevos incidentes en el recinto capitalino, en donde un alumno resultó lesionado, así como seis funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros.

Agencia Uno