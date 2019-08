Senador Girardi exige renuncia del gerente de División Ventanas de Codelco

Los senadores Guido Girardi, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y Pedro Araya, de Antofagasta, pidieron al Presidente Sebastián Piñera que remueva de su cargo al gerente de la División Ventanas de Codelco “por intentar ocultar filtraciones de gases fugitivos”.

De acuerdo a los datos presentados, los hechos ocurrieron el 26 de julio pasado, donde además quiso obstruir las fiscalizaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA); tres días después, acotaron, amenazó y persiguió a la ingeniero en prevención de riesgo, Karina Espinoza, quien hizo la denuncia y aplicó los protocolos correspondientes.

Los parlamentarios también revelaron que existe un acuerdo transversal de los senadores para exigir que Codelco se someta a Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, al que hasta ahora se ha negado por ser anteriores al año 94 cuando se promulgó la Ley de Bases de Medio Ambiente.

“No vamos a aceptar que una empresa irresponsable que enferma y mata gente y que es la principal contaminante de la zona no tenga Calificación de Impacto ambiental, acordamos que si no acatan la exigencia estableceremos restricciones a través de la Ley de Presupuesto”, afirmó Girardi.

Por su parte, el senador Pedro Araya emplazó al Presidente Piñera a ordenar una auditoría ambiental de todas las divisiones de Codelco, ya que no es posible, dijo, que Chile aparezca en la COP25 como un defensor del medio ambiente y la principal empresa del Estado genera serios daños ambientales.

“El gobierno debe proteger la salud de la población y no el funcionamiento a todo costo de empresas irresponsables e inmorales y cuyos gerentes persiguen a quienes cumplen con la ley y defienden la salud de sus pares. Esas son prácticas mafiosas”, subrayó.

Aton Chile