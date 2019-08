Senador Lagos Weber pide al Gobierno que financie los troles en Valparaíso

El senador Ricardo Lagos Weber pidió al Gobierno concretar un financiamiento definitivo para los trolebuses de Valparaíso, que atraviesa una crisis por la difícil situación de financiamiento.

Al respecto, el parlamentario señaló que es posible conseguir financiamiento apropiado para el tradicional medio de transporte porteño, pero que, necesariamente, se necesita de la voluntad del Gobierno.

En ese sentido emplazó al Ejecutivo a enviar proyecto de ley al Congreso que permita realizar la inyección de recursos permanentes a esta parte del patrimonio de la ciudad.

“Estamos hablando de un medio de transporte público patrimonial, y los troles son una excepción y relativamente nuevos, con gran parte de las máquinas que vienen desde Suiza. Entonces, de lo que se trata esto es que el Estado no puede darle el mismo tratamiento que le da al transporte público; tiene que tener un mecanismo institucional de financiamiento, de forma que se pueda trabajar y operar los trolebuses de manera diferente”, dijo.

“Hoy, es una empresa privada (la que los opera) y tiene cierto tipo de apoyos, que no necesariamente tienen que ser en plata, porque no es algo que pueda financiar el Estado a una empresa privada como tal, salvo si se aplicara alguna legislación distinta”, advirtió.

El legislador consideró “pedirle a la ministra (de Transportes) que si siente que en este tema está atada de manos, entonces que el Gobierno prepare una legislación que permita apoyar el sistema de troles”.

“Yo no me engaño; los trolebuses no recorren todo Valparaíso, pero son un aporte al funcionamiento de la ciudad, un aporte cultural y al turismo. Creo que debemos proteger nuestros trolebuses, y para eso, si la ministra sostiene que no tiene atribuciones legales para entregar recursos, que envíe el proyecto y se lo aprobamos en una semana, pero que demuestre la voluntad”, añadió.

Por último, Lagos Weber cuestionó el tratamiento que le está dando el Gobierno. “‘Como es un tema de privados, yo no pongo plata y que se las arreglen’. No me parece, porque así se van muriendo las ciudades, decae el patrimonio y después nos quejamos de los atrasos que tenemos en Valparaíso”, lamentó.

Agencia Uno