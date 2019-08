Ministro Larraín y caso pasaportes falsos: No se puede jugar con la fe pública

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, calificó como grave el caso de falsificación de pasaportes y donde 7 exfuncionarios del Registro Civil están en prisión preventiva por este hecho, agregando que este tipo de hechos daña la fe pública.

Luego que en la jornada de ayer 7 exfuncionarios de la institución fueran detenidos y quedaran en prisión preventiva por participar de una organización criminal que facilitaba pasaportes ideológicamente falsos a delincuentes que no podían salir del país, el secretario de Estado manifestó que se estás tomando medidas drásticas.

Además, dijo que el caso es un hecho muy grave.

“Lamentablemente los pasaportes en sí mismos, en su factura, no son alterables. Sin embargo, en su elaboración, como se ha podido constatar ahora, se han hecho alguna adulteración no prevista. Estamos tomando las medidas más drásticas posibles. Lo que no se puede hacer es jugar con la fe pública. Adulterar eso es muy grave” aseveró Larraín.

Los exfuncionarios del Registro Civil fueron formalizados ayer por los cargos de soborno, falsificación de instrumento público y alteración maliciosa de registros informáticos.

Los pasaportes falsos eran confeccionados con datos de personas sin antecedentes, pero la foto correspondía a la del delincuente que buscaba salir del país.

Aton Chile