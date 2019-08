Lavín critica políticas de Uber tras denuncia de intento de violación

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, emitió un mensaje a través de sus redes sociales, donde se refirió a la denuncia de una joven de 21 años, que acusa a chofer de Uber por abusar de ella e intentar violarla, la madrugada del sábado.

“Grave. Abuso sexual, intento violación, a vecina, 21 años, por parte de conductor Uber. Estuve con ella ahora, afortunadamente está bien. Me contó que cuando subió su historia a redes le llegaron cientos de mensajes de personas q han vivido lo mismo. Terrible y Uber no da la cara“, apuntó Lavín en un mensaje que acompaña un video.

En el registro, el alcalde condena que desde la plataforma hayan bloqueado a la joven cuando intentó averiguar la identidad del conductor y denunciar el caso.

“Lo que a mí me preocupa es que Uber tiene que tomar medidas de seguridad. Como puede ser, por ejemplo, que a ella la bloquearon, cuando intentó saber como se llamaba el chofer…Le dieron una patente del auto y esa patente, supuestamente, no existe…Uber dice que no tiene el apellido del conductor. ¿Cómo puede ser que te registres en una plataforma con el sólo nombre?”, condenó.

Lavín reiteró que es responsabilidad de la empresa, responderle a esta y otras usuarias que han sido víctimas de abuso.

— Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) August 25, 2019

“Uber tiene que tomar las medidas de seguridad, tiene que ser empático con las víctimas, tiene que ayudar a personas como esta vecina a que pueda meter preso a quien abusó e intentó violarla”, recalcó.

La denuncia de la mujer se dio a conocer en redes sociales, donde se viralizó, principalmente por comentarios de personas que lamentaron lo sucedido y exigieron explicaciones a la empresa.

La joven relataba en dicha publicación que el abuso e intento de violación se produjo cuando había llegado a su casa, momento en el que el sujeto puso el seguro para proceder a cometer el delito.

“No sé como pude soltarme y pegarle (…) Abrí la puerta y corrí al portón de mi casa, no sabia qué hacer, solo lloraba y llamé a una amiga para que fuera a ayudarme”, se lee en parte del post.

La víctima del hecho dice que no pudo denunciar directamente lo sucedido en la plataforma, porque el conductor la denunció primero, perdiéndose todos sus datos.

“Hice la denuncia en Carabineros, los que me dijeron que le habían llegado muchas denuncias y que Uber había respondido de la misma forma. Realmente encuentro inaceptable que la plataforma funcione así”, concluye en el mensaje.