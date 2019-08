General (r) de la FACh tras robo: "No hay mejor ladrón que ladrón muerto"

Cinco sujetos entraron a robar la vivienda de Patricio Trivigno, general (r) de la Fuerza Armada de Chile (FACh), durante la noche de este miércoles, en la comuna de Las Condes.

Los delincuentes se llevaron joyas, ropa y armas de fuego, todo avaluado en cerca de 20 millones de pesos, según consignó T13. Todos los involucrados fueron detenidos mientras huían, y dos de ellos eran menores de edad.

En declaraciones con el mismo medio, el exuniformado dio más detalles del hecho, como que la casa estaba sin moradores, y dijo que “si yo encuentro un ‘gallo’ adentro, me va a durar dos segundos, porque no voy a tener un empacho en matarlo. Porque si tú me preguntas a mí, yo creo que no hay mejor ladrón que ladrón muerto… no hay mejor“.

Trivigno ya había sido víctima otro robo en su domicilio, pero la causa fue cerrada luego de 6 meses de investigación por el Ministerio Público.

La PDI está investigando la relación de esta misma banda con los que participaron del robo en la casa de la exesposa del alcalde de Puente, Germán Codina, ocurrido el 16 de agosto en Las Condes.