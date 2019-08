Estas son las opciones que plantea el gobierno para frenar el proyecto que busca reducir la jornada laboral

El proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo (PC), que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, no fue bien visto por el gobierno de Sebastián Piñera, quien presentará una indicación a su proyecto de adaptabilidad laboral con el fin de reducir la jornada laboral a 41 horas semanales.

Cabe mencionar que el próximo lunes 2 de septiembre la Comisión de Trabajo de la Cámara revisará en dos sesiones el texto, según indicó la presidenta de la instancia, Yael Geomans.

Frente a este suceso que se llevará a cabo la próxima semana, desde el gobierno analizan cuatro opciones para frenar la moción parlamentaria, según consignó La Tercera.

Indicaciones de parte del oficialismo:

Una opción que evalúa el gobierno es presentar diversas indicaciones a la iniciativa, cuando ésta llegue a la sala de la Cámara de parlamentarios, con el fin de atrasar la discusión. En este sentido, según lo consignaron diversas fuentes del gobierno, esta alternativa no tendría costo político ya que se mostrarían dispuestos a debatir. Asimismo, posibilitaría que su proyecto de adaptabilidad laboral avance en el Congreso.

Llegar a un acuerdo:

Otra de las alternativas que plantean desde el gobierno es llegar a un acuerdo. En este sentido, el diputado Pablo Lorenzini (DC) expresó que ha mantenido conversaciones con el gobierno para “mejorar” el proyecto: “He conversado con gente del gobierno y de RN, y voy a conversar también con el jefe de bancada Gabriel Ascencio (DC) para que mejoremos el proyecto, pero alejado de la dinámica de quién gana y quién pierde, y ver si se pueden tender los puentes con el gobierno para avanzar”, declaró.

A esto agregó que “el ambiente está muy crispado. Yo he tenido contactos con el gobierno y se los he dicho: que esto no se lleve desde la lógica gané yo o ganaste tú, sino buscar acercar posiciones, porque esto no es blanco y negro, y tal como lo hicimos en la discusión tributaria incorporar a las pymes con estudios técnicos para que se pronuncien sobre, por ejemplo, la gradualidad”, según consignó el medio mencionado previamente.

Presentar requerimiento al Tribunal Constitucional:

La tercera opción que se plantea es que los parlamentarios del oficialismo presenten un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Esta presentación se puede llevar a cabo en cualquier instancia de la tramitación de la iniciativa. No obstante, los diputados han preferido mostrarse cautos a utilizar esta herramienta.

Veto presidencial:

Por último, se habla de la facultad que tiene el Mandatario Sebastián Piñera de ingresar un veto. En este contexto, hay tres tipos de veto: el supresivo, que tiene como objetivo eliminar una fracción del proyecto de ley; el aditivo, que como su nombre lo indica agrega un artículo a la iniciativa y por último el sustitutivo, que busca reemplazar alguna parte del proyecto.