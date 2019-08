Carmen Gloria Larenas es la primera mujer en ser directora del Teatro Municipal

Esta mañana el Teatro Municipal de Santiago cuenta con una nueva directora, luego que el Directorio, presidido por el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, nombrara a Carmen Gloria Larenas como la sucesora de Frédéric Chambert, siendo la primera mujer en ocupar el cargo.

Carmen Gloria Larenas, quien se ha desempeñado hasta ahora como Directora Artística de Teatro del Lago, es gestora cultural, periodista, comunicadora social y ex bailarina clásica profesional, además de diplomada por la Universidad Adolfo Ibáñez en Historia del Arte Europeo.

Su trayectoria profesional ha estado fuertemente ligada al Municipal: Bailó profesionalmente en el Ballet de Santiago por diez años y se desempeñó como Jefa de Prensa del Teatro durante ocho años.

Posteriormente asumió como Gerente General de la Corporación Cultural de Lo Barnechea COBA, desarrollando proyectos artísticos y de vinculación con la comunidad, entre otros. En 2009 se incorporó a Teatro del Lago, y en 2016 asumió la Dirección Artística de la institución, tomando a su cargo la gestión del contenido artístico y educativo del Teatro y de su Escuela de las Artes.

También gestionó diferentes proyectos nacionales e internacionales, de ópera, ballet y conciertos, desarrollando la misión y visión de la organización y favoreciendo el desarrollo de las personas a través de las artes y la creatividad. Además, es miembro del Consejo Asesor del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts con sede en Washington. En 2017, fue distinguida como una de las Mujeres Líderes Chile 2017.

El Presidente del Directorio, Felipe Alessandri, señaló que “como Directorio creemos que Carmen Gloria tiene el liderazgo y la capacidad para continuar potenciando al Municipal como el principal escenario del país, pero también para encabezar una etapa de modernización y renovación de audiencias que creemos que es muy necesario. Sin duda, su amplia trayectoria en el mundo de la cultura, y el gran trabajo que realizó durante años en el Teatro del Lago la respaldan”.

Carmen Gloria Larenas, por su parte, señaló: “Me siento honrada con este nombramiento y consciente de la magnífica responsabilidad que recae sobre mí. El Teatro Municipal es un lugar que conozco y donde viví algunos de los años más importantes de mi vida. Estoy feliz de poder aportar a su desarrollo como institución y a sus artistas. Quiero agradecer al mismo tiempo, el espacio de inigualable riqueza profesional que ha sido Teatro del Lago para mí, donde encontré una visión artística y educativa únicas, que han aportado de manera trascendente a mi consolidación profesional”.

Carmen Gloria Larenas se transforma así en la primera mujer en asumir la Dirección General del principal escenario del país. Se integrará al Municipal a partir de octubre, de modo de generar una gestión de transición con el actual Director General, asumiendo formalmente sus funciones el día 16 de noviembre de 2019.

JLB/Aton Chile