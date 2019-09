Animalistas marcharon contra el rodeo para terminar con esta práctica en Chile

En el contexto de la llegada de las Fiestas Patrias y la realización de rodeos a lo largo del país, este domingo se efectuó una marcha contra esta actividad en Valparaíso. Según sus organizadores la instancia busca expresar el rechazo al maltrato animal que involucra esta práctica.

La manifestación comenzó cerca de las 11.00 horas en la Plaza Sotomayor de la ciudad puerto y contó con la respectiva autorización. La instancia fue organizada por Valparaíso Animal Save, Resiste Animal, Revolución de la Cuchara Valparaíso, Anonymus for the voice y No más zonas de sacrificio Valparaíso.

Los manifestantes resaltaron que actualmente en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que busca declarar al rodeo como una instancia de maltrato animal, para lo cual se plantea modificar el artículo 16 de la Ley 20.380 de Protección Animal. El proyecto fue presentado por el diputado Félix González, con el apoyo de la ONG Animal Libre.

Cabe señalar que el citado artículo establece que: “las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos”.

A juicio de los impulsores de la iniciativa legal, “dicha limitación del ámbito de aplicación de la ley impide que se sancionen los actos de maltrato animal propios de la actividad u otros de mayor gravedad”, se puede leer en el proyecto de y por lo cual se solicita que el rodeo y las otras actividades dónde participan animales sean declarados como espacios de maltrato animal.

El debate en torno al rodeo seguirá abierto y por estos días ira ganando resonancia a medida que se acerquen las celebraciones de Fiestas Patrias.

Aton Chile