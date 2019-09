Piden modificar normativa a sanitarias para no tener un Osorno II en Chiguayante

La diputada, Francesca Muñoz (RN), se mostró molesta con el megacorte que afecta a más del 90% de la población de Chiguayante. Por lo que pidió revisar y modificar las normativas aplicables, así como también la cadena de procesos de las empresas para dar tranquilidad a la población.

La diputada dijo que “me indigna la situación que están viviendo los vecinos de mi distrito, son más de 80 mil las personas que se encuentran sin agua y eso es grave. Lo que vimos en Osorno debió encender las alertas, pero vemos que solo se actúa de manera reaccionaria y eso no puede volver a ocurrir”, manifestó.

Según la parlamentaria el pasado 24 de julio, ante lo que ocurrió en la región de Los Lagos, “envié un oficio de fiscalización y auditoría a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para que revisara las operaciones de la Empresa Sanitaria Essbio, a la fecha aún no tengo respuesta y creo que este tipo de casos no podemos tomarlos tan a la ligera, estamos hablando de un recurso básico y elemental en la vida del ser humano”.

La diputada manifestó que no basta con las acciones e investigaciones administrativas, penales e indemnizatorias impulsadas por organismos públicos y que se realizan cada vez que ocurre un episodio como el de Osorno.

“Aquí debemos revisar y modificar las normativas aplicables, así como también la cadena de procesos de las empresas para dar tranquilidad a la población y para prevenir que estos errores se sigan repitiendo, no podemos tener un Osorno II en la región del Biobío”, puntualizó la diputada RN.

La diputada Muñoz anticipó que durante la semana solicitará nuevas fiscalizaciones a la empresa porque “lo que están viviendo los vecinos de Chiguayante es indignante y no podemos permitir que éste tipo de casos se normalicen. Esto no es común, no es habitual y no es aceptable y como representantes debemos actuar para que Essbio responda ante los miles de afectados”.