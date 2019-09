Ministra Cubillos sobre proyecto que elimina notas hasta 4° básico: "No podemos dejar que los padres no tengan información"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, no se manifestó ni a favor ni en contra del proyecto de ley que busca eliminar las notas de los alumnos de los colegios hasta 4° básico.

Consultada por la iniciativa, la secretaria de Estado respondió que “hoy día, hay bastante autonomía para los distintos proyectos educativos en esa materia”, pero que “lo que nos importa a nosotros, y lo que nos piden los padres, es que ellos quieren saber si sus hijos están aprendiendo lo que tienen que aprender”.

“De qué manera eso se cuantifica, hay bastante libertad y autonomía para los distintos proyectos educativos hoy día, según las normas vigentes. Pero no podemos dejar que los padres no tengan información sobre si sus hijos están o no están aprendiendo lo que tienen que aprender“, agregó, según consignó Emol.

El proyecto comenzará su discusión este miércoles en la comisión de Educación del Senado y es apoyado por los senadores Jaime Quintana (PPD), Yasna Provoste (DC), Francisco Chahuán (RN) y Manuel José Ossandón (RN).

Sobre el proyecto del senador Carlos Montes (PS) que busca evitar la elaboración de ránkings o individualización de resultados a partir del Simce y solo se pueda ver por zona geográfica (región, provincia y comuna), Cubillos dijo que “nosotros vamos a defender siempre el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos y, para poder ejercer en plenitud el derecho a elegir, necesitan más información y no menos información. Por lo tanto, no compartimos que a los padres se les quiera entregar menos información sobre la calidad de los colegios de Chile”.