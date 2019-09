Suprema rechaza recurso presentado por carabineros dados de baja

La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el pasado 26 de agosto un recurso de protección presentado por dos ex carabineros que fueron dados de baja en el marco del caso “Operación Huracán”.

La instancia, integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y los abogados integrantes Jorge Lagos y Rafael Gómez, descartó un posible actuar arbitrario de la institución, al dar de baja a Allan Marín Maluenda y Marcos Rodrigo Sanhueza, sargento y cabo de carabineros, el 17 y 18 de diciembre de 2018, respectivamente.

Según informa La Tercera, los ex uniformados argumentaban que la decisión se tomó antes de que concluyera el sumario interno. Sin embargo, el fallo destaca que “la desvinculación dispuesta antes de concluir el sumario administrativo ordenado instruir no constituye, como se pretende, una separación ilegítima por no estar precedida de un procedimiento administrativo cabalmente tramitado”.

La decisión se adoptó, eso sí, con el voto en contra del ministro Muñoz y el abogado integrante Gómez.

Cabe recordar que el caso “Operación Huracán” involucra a miembros de inteligencia de Carabineros, principalmente, de Temuco, que habrían falsificado pruebas para inculpar a comuneros mapuche. El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, es quien está liderando la indagatoria penal, para determinar responsabilidades judiciales.

Agencia Uno