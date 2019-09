Proponen eliminar las notas entre primero y cuarto básico

Eliminar las notas en el primer ciclo es lo que busca un proyecto de ley presentado por el senador del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana.

La iniciativa propone acabar con las notas del 1 al 7 para reducir el estrés entre los niños de primero y cuarto básico.

La idea es valorada por expertas en el tema, pero advierten que el “cambio cultural” será una dificultad para aplicarla.

La propuesta no es algo nuevo, en la actualidad el Liceo Experimental Manuel de Salas de la Universidad de Chile ya trabaja con la modalidad de evaluación cualitativa -sin notas- en el primer ciclo.

Lo que dicen las expertas

La decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Lorena Medina, expresó a La Tercera que “no sé si hay profesores que egresan de las universidades preparados para generar instrumentos cualitativos”.

“Hay que hacer un cambio cultural que tiene que ser gradual. No se puede implementar de golpe y porrazo una ley que supone un cambio de lo que se ha hecho por siglos en Chile, que es evaluar con calificaciones”, añadió la académica.

En tanto, Mariana Oyarzún, directora de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad San Sebastián, explicó al matutino que “se pueden ocupar otros instrumentos de evaluación, como una lista de cotejo, una escala de apreciación, pero si eso se traduce en notas, no hay cambios”.

A su vez, Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, afirmó que la propuesta es factible, pero que “tiene que existir autonomía para que los establecimientos generen sus propios medios de evaluación”.

El Mineduc

Desde el Ministerio de Educación explicaron que la normativa actual establece que las calificaciones deben ser numéricas, de 1 a 7, y que los colegios deben entregar, al término del año escolar, las notas finales expresadas en esa escala.

Consultada por este tema, la ministra Marcela Cubillos apuntó que los colegios pueden implementar sus propios modelos de evaluación con “bastante libertad y autonomía, pero no podemos dejar que los padres no tengan información sobre si sus hijos están o no aprendiendo”.