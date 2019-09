Colegio de Profesores respalda acusación constitucional contra Cubillos

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se refirió a la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentada este jueves por parlamentarios de la oposición.

Al respecto, representante del Magisterio afirmó que el libelo es respaldado por gran cantidad del gremio pues, a su criterio está respaldado en las faltas de la ministra con la cartera.

Aguilar se refirió particularmente a la gira por el país en que Cubillos promovió el frustrado proyecto de Admisión Justa, y que se realizó mientras comenzaba a operar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

“La ministra, en vez de implementarlo, en vez de nombrar las autoridades, en vez de tomar medidas para resolver los graves problemas que ya estaban siendo denunciados, estaba haciendo gira por el país, difundiendo una ley que no existía. Y no cumpliendo una ley que sí existía“, sostuvo el presidente del Magisterio.

Condenó que Cubillos no haya dado cumplimiento a la Carta Magna en esa fecha. “Un ministro de Estado tiene como principal obligación el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y eso es lo que no se apreció durante toda esta etapa y en estos temas que yo he denunciado“, apuntó.

“El profesorado en general está bastante descontento con la gestión de la ministra”, indicó al tiempo que aseveró que hace días cuando se consultó entre el gremio la idea de respaldar la acusación. “Un asambleista presentó la moción de apoyar la acusación constitucional y fue aprobada de forma unánime. No hubo un solo voto en contra”.

Por lo tanto, el dirigente pidió en nombre de los profesores que los diputados actúen en conciencia y respalden este libelo acusatorio en su eventual votación, programada para después de las Fiestas Patrias.

Agencia Uno