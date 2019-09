Se registran incidentes en la Alameda por marcha no autorizada

Carabineros impidió una marcha no autorizada en la Alameda y detuvo a los convocantes de la manifestación enmarcada en una jornada de protesta social en contra del Gobierno. En los incidentes se registró un número indeterminado de detenidos.

De acuerdo a la convocatoria, la marcha tenía la intención de llegar a La Moneda para protestar por presuntos retrocesos sociales durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

Sin embargo, efectivos de Fuerzas Especiales intervinieron en el sector de Alameda con Teatinos para impedir el desarrollo de la manifestación.

Además, se registraron incidentes en Parque Bustamante, en la Alameda frente al GAM y la casa central de la Universidad de Chile, donde se produjeron interrupciones de tránsito vehicular.

Entre los convocantes a la marcha se observó a la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; al dirigente de la Confusam, Esteban Matrana, y al vocero de NO+AFP, Luis Messina.

Entire Alameda blocked off as Chile nears its national holiday #ProtestaNacional pic.twitter.com/UXqJXkJhAj

— Tys Occhiuzzi (@TysOcchiuzzi) September 5, 2019