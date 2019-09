Carabinero apodado "El Nazi" fue condenado por torturas contra ambulantes

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó por los delitos consumados de tormentos y apremios ilegítimos en contra de vendedores ambulantes del barrio Meiggs al mayor (r) de Carabineros, Fracisco Arzola, conocido como “El Nazi” .

Los jueces resolvieron además condenar a Arzola por los delitos de torturas reiteradas y falsificación de instrumento público, aunque fue absuelto como autor de detención ilegal y amenazas.

En este mismo caso, el carabinero Rodrigo Muñoz fue declarado culpable del delito de apremios ilegítimos.

Ambos condenados, se desempeñaban en la 21° Comisaría de Estación Central.

De acuerdo a la resolución judicial, “en el cumplimiento de sus funciones, y cuando debían dar protección a la ciudadanía (…) pasaron por encima de nuestra legislación y vulneraron gravemente la integridad física y psíquica de ciudadanos, a través de golpes violentos, agresiones y humillaciones”.

La jefa regional Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Beatriz Contreras, valoró positivamente el fallo, señalando que el tribunal dictaminó conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, “considerando que los delitos denunciados constituyen una las más graves vulneraciones como son la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.

En esta causa es querellante, además del INDH, el Consejo de Defensa del Estado y las víctimas a través de la Oficina de DD.HH. de la Corporación de Asistencia Judicial.

El ahora condenado, manifestó, sin embargo, que es inocente de todos los cargos.

“No he cometido ningún acto ilegal, se me ha acusado de falsificación de instrumento publico, de violencia innecesaria, de detenciones arbitrarias, lo cual está todo ajustado a reglamento”, expresó Arzola.

La lectura de sentencia quedó fijada para el sábado 14 de septiembre, a las 13:00 horas.

Aton Chile