Este viernes se realiza audiencia de medidas cautelares de Fuente-Alba

En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, a las 09:00 horas de este viernes, se llevará a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.

Esto, en el marco de la investigación en la justicia civil por lavado de activos, que lidera el fiscal Centro Norte José Morales.

Cuando se lo formalizó el pasado 20 de junio, no se pidió medidas cautelares en su contra, porque el juez de garantía pidió que saliera en libertad, ya que estaba recluido en el Batallón de Policía Militar N° 1 de Santiago, en el marco de la investigación que lleva la ministra en vista Romy Rutherford.

Como fue puesto en libertad por la Corte Marcial el 21 de agosto, el fiscal Morales pidió una audiencia de revisión de cautelares que se fijó para mañana. Según informa La Tercera, la fiscalía solicitará la prisión preventiva.

Al respecto, el abogado Miguel Chaves, señaló que “esperamos se mantenga la decisión adoptada ya por la Corte Marcial, en cuanto a que se hace absolutamente innecesario y no existe absolutamente ningún requerimiento vinculado estrictamente al procedimiento de investigación que haga plausible la privación de libertad de Juan Miguel Fuente-Alba”.

Además, agregó que “yo no tengo claro cómo va a enfrentar el Ministerio Público esa audiencia, en el sentido de cuál es su petición concreta. Y bueno, todo el mundo sabe que hay múltiples posibilidades que están en el artículo 155 del Código Procesal Penal y la única posibilidad no es la prisión preventiva. Creo que una prisión preventiva no tendría justificación”, dijo a La Tercera.