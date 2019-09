Senador Girardi anunció indicación para obligar a isapres a cubrir medicamentos

El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud y autor de las leyes de Fármacos I y II, anunció que presentará una indicación al proyecto de ley que reforma a las Isapres, para obligar a las aseguradoras privadas a garantizar cobertura a los medicamentos.

El parlamentario también pidió al Ejecutivo que le otorgue urgencia al proyecto de Fármacos II –en segundo trámite constitucional en la Cámara- que fortalece la venta de genéricos y prohíbe la integración vertical de farmacias y laboratorios.

Asimismo dijo que se debe crear un mecanismo de margen de utilidad de los medicamentos de alrededor de un 12%, “más de eso es inadecuado y si superan el 20% es un escándalo”.

El senador Girardi calificó positivamente el anuncio entregado, ayer jueves, por el director de Fonasa, Marcelo Mosso, de que el asegurador público de salud firmó un convenio con la cadena de Farmacias Ahumada que permitirá a seis millones de afiliados (de las regiones Metropolitana y de O’Higgins) acceder a descuentos en la compra de medicamentos -entre 15 y hasta un 87%- sólo mostrando la receta y dando su rut.

Girardi dijo “Chile es uno de los países del mundo con mayor gasto de bolsillo en fármacos. Pueden llegar a costar un 600% más que en Argentina y el doble que en Europa y nos parece muy bien ayudar a toda la ciudadanía chilena que tiene problemas de salud y que hoy día le cuesta mucho acceder a los medicamentos”.

El parlamentario PPD afirmó que “este convenio se puede realizar porque los márgenes de utilidades que obtienen tanto laboratorios (30 a 70%) como farmacias (hasta un 80% por sobre el precio de compra) por la comercialización de medicamentos son excesivamente altos. En cualquier otro producto un margen de 12% es bastante bueno y sobre el 20%, un escándalo”.

Y agregó que “pero es evidente que este beneficio se debe traspasar a los afiliados a las isapres y por eso, en los próximos días, presentaré una indicación al proyecto de ley sobre la materia que estamos tramitando que obligue a las aseguradoras de salud privada a garantizar una cobertura a los medicamentos que no están en la canasta Auge”.

Para el legislador, “esta indicación, que no requiere patrocinio del Ejecutivo pues no implica gastos para el Estado, permitirá que las isapres sean de verdad un seguro de salud” y añadió que “es muy importante avanzar en Chile hacia una lógica donde el medicamento sea un bien público y no en un bien privado y el acceso a él no dependa sólo de la capacidad económica”.

URGENCIA LEY DE FARMACOS II

El senador también pidió al gobierno que “le ponga urgencia a la Ley de Fármacos II porque esta iniciativa va a permitir disminuir efectivamente los precios de los medicamento dado que los médicos van a tener que recetar los genéricos y no los de marca. Y, también termina con la integración vertical que permite a las grandes cadenas tener laboratorios y, evidentemente, usan esa posibilidad para vender sus propios productos que son más caros”.

Añadió que “debemos avanzar en prohibir los genéricos de marca porque siendo el mismo principio activo valen más caro sólo porque le cambian nombre y envase”.

Finalmente, el senador de la Región Metropolitana dijo que “se debe establecer un mecanismo que impida las utilidades excesivas en materia de medicamentos que fluctué entre el 12 y el 20%. Y se debiera premiar aquellos que no superen el 12%, porque en materia de medicamentos más de un 12% es inadecuado y sobre el 20%, un escándalo”.