Ministro Moreno espera que crisis hídrica no golpee ciudades con racionamientos

El Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, visitó el programa Estado Nacional donde analizó la crisis hídrica que afecta al país producto de la sequía. Afirmó que esperan que esta situación no genere racionamiento, sin embargo, aclaró que efectivamente se está viviendo una emergencia y hay que tomar medidas.

“Cada vez tenemos menos agua, tenemos una sequía estructural”, afirmó el Ministro y agregó que por el momento “no esperamos que haya racionamiento en las grandes ciudades“. Sin embargo, recalcó que es un problema real y que hay que tomar medidas. “Hay una emergencia y problema a largo plazo”, sostuvo.

Frente al código de agua, el secretario de Estado reveló que está trabajando en el proyecto, en el que tiene grandes coincidencias con la oposición.

“Hay que hacer el código mas fuerte sobre lo que es el consumo humano frente a la emergencia, hay que tener los caudales ecológicos“, continuó.

En cuanto al uso del agua por parte de empresas, expresó que en el proyecto se puntualiza que “se necesita que las personas hagan las inversiones tengan la certeza de que van a tener el recurso. En lo que estamos de acuerdo es que lo que no puede suceder es que no haya no uso”.

“Necesitamos que el agua vaya donde se necesita. Parece que el agua la tenemos y el agua no la tenemos, hay que ir a buscarla, ir a buscarla a un lugar especifico, no dejar que corra y se pierda“, explicó Moreno.

Además, Moreno especificó que el uso humano no es el gran problema, ya que es menor en comparación con otros usos como en la agricultura.

“El consumo humano es pequeño, el indirecto es todo. La agricultura es el gran consumidor de agua, el otro es la minería, pero hoy la minería se está haciendo desde el mar”, cerró.

Aton Chile