General (r) Oviedo reconoció que vacaciones con su señora a Punta Cana fueron pagadas con fondos fiscales

El excomandante en jefe del Ejército, general (r) Humberto Oviedo, declaró que usó dinero de fondos fiscales de la institución para ir de vacaciones a Punta Cana con su señora, en 2011. Los hechos los reconoció ante la ministra en visita Romy Rutherford en su testimonio por las investigaciones de fraude en el Ejército.

Según informó La Tercera PM, la declaración fue prestada el 28 de diciembre en 2018. En aquella fecha, Oviedo dijo que “el viaje, me refiero a los pasajes, me parece que aparte de la estadía mía y la de mi señora, se pagó con cargo a la orden de pasaje fiscal que pagó el Ejército”.

Cuando Rutherford le exhibió un comprobante de pago, el exgeneral reconoció su firma y detalló que “si bien efectivamente el documento dice que a mí se me entrega la cantidad de USD 8.941 por concepto de reembolso (…) En realidad ese dinero me lo entregaron y lo destiné a pasajes y estadías. Efectivamente ese documento no corresponde a la orden de pasajes que yo conozco como tal”.

Ante las pruebas, añadió que “efectivamente con el dinero que yo solicité por concepto de reembolso se pagaron los pasajes míos de mi señora y la estadía en Punta Cana, en un hotel cuyo nombre no recuerdo, con sistema de comidas todo incluido”.

Y luego añadió que “efectivamente las vacaciones mía y de mi señora se costearon con fondos fiscales”.

Posteriormente, también reconoció que la estadía de su señora y él en México también fueros costeados por el Ejército en 2012. La misma formula se repitió durante el 7 al 26 de febrero de 2014 a Londres, Paris, Milán, Berlín y Madrid para conocer los Ejércitos de esos países. Y lo mismo en 2015, cuando visitaron Tel Aviv, Israel, pero previamente pasaron por París.

Oviedo detalló que pasaron “cuatro noches de alojamiento en París, en el hotel Champs Elysees Plaza 5 estrellas, y una noche en un pueblo cercano a París. Todos los gastos, traslados, hoteles, estadías, arriendo de vehículos, fueron costeados por el Ejército con fondos fiscales, para mí, mi señora y el capitán que nos acompañaba”.

En su defensa, el excomandante dijo que “quiero reforzar la idea que mis viajes antes y durante mi mandato como comandante en jefe del Ejército fueron de acuerdo a la normativa existente y nunca contradije las instrucciones que emitía la Sección Pasajes y Fletes” y que “en cuanto a si yo estaba haciendo un mal uso al pagar mis vacaciones y la de mi señora con fondos fiscales, indico que, no me hice ningún reparo porque entendía que estaba dentro de la norma”.