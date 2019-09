Comisión de Salud aprueba idea de legislar sobre cigarrillos electrónicos

La Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo que regula los cigarrillos electrónicos y vaporizadores con las mismas normativas que aplican a dispositivos de tabaco.

La iniciativa, que fue ingresada al Congreso el pasado 3 de septiembre por el Ministerio de Salud, pasará a sala para su votación en general, y luego se abrirá un plazo para presentar indicaciones y proceder a su discusión en particular.

El proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco normativo para el consumo de estos productos, publicidad, comercialización homologándolo a las actuales restricciones establecidas en la ley de Tabaco.

“El nuevo proyecto de ley lo que hace es homologar todos estos productos a la ley de tabaco aprobada en el año 2013, vale decir, no se pueden vender a menores de edad, no se puede hacer ninguna publicidad sobre estos productos, no se puede vapear en lugares públicos y cerrados, y deberán tener una advertencia igual como la que tienen las cajetillas y productos derivados del tabaco”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

La autoridad señaló que «este es un tema que se está transformando en una urgencia sanitaria. Esto es un problema grave de salud pública. Hay una epidemia desatada en Estados Unidos producto de neumonitis asociada a vaporizadores», resaltó.

En el país, al año 2016, se registra un aumento de 6,5% de los jóvenes usando vaporizadores. El 50% de los jóvenes que se inician con vapeadores, después se transforman en adictos al tabaco.

Agencia Uno