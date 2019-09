Senador Girardi: “Alzas de las isapres son un portonazo a los afiliados”

El senador Guido Girardi (PPD), se reunió este miércoles con el superintendente de Salud, Patricio Fernández, para solicitarle que realice todas las acciones necesarias para revertir el alza que las isapres aplicaron a las primas GES.

En la denuncia presentada por el parlamentario se pide a Fernández que “en el ejercicio de sus competencias fiscalice el posible incumplimiento que hayan cometido o pudieren cometer las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) en cuanto a las variaciones de los precios de la prima sobre Garantías Explícitas de Salud (GES) de sus planes individuales de salud de manera arbitraria e injustificada”.

Al término de la reunión, Girardi señaló que “las isapres aumentaron los precios de los planes relacionados con la prima GES de manera arbitraria, por sobre los costos reales y sin fundamento técnico lo que es un verdadero portonazo a sus afiliados”.

Además, agregó que “una institución que se dice de salud no puede burlar las leyes (…) y transformar el GES en un instrumento para maximizar sus utilidades”.

El senador explicó que “las patologías cubiertas por el GES aumentaron de 80 a 85 y la prima universal valorizada por Hacienda pasó de 3.87 UF al año a 3.97 UF anuales. Las isapres la incrementaron en más de un 300% como es el caso de MásVida que alcanza a 9.54 UF”.

Para el legislador “esto es un asalto y un atentado a la credibilidad de estas instituciones. Nosotros (la comisión de Salud) estamos en un proceso de modificación de la ley de Isapres y es urgente avanzar en ello porque no tiene compasión ni altruismo alguno, se olvidan que la salud es un bien público y no están vendiendo zapatos. Si no quieren atender enfermos que se dediquen a otra actividad”.

Por su parte, el superintendente Fernández afirmó que “los nuevos precios GES nos han parecido desproporcionados. Ya despachamos un oficio a cada isapre exigiendo los fundamentos técnicos de las alzas. Nosotros ponderaremos los argumentos y tendremos un pronunciamiento más claro de cuáles deben ser los parámetros razonables de un nuevo precio GES”.

Finalmente, anunció que pese a no tener “atribución para el control de los precios”, iniciarán “fiscalizaciones fuertes a las isapres en relación al deber de cumplimiento de mantener redes GES y prestadores como corresponde y horas médicas disponibles, porque según nuestros análisis, una de cada cuatro personas hace uso del GES”.

Agencia Uno