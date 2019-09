Alcaldesa de Puerto Octay tras corte de agua: "El sistema no estaba acorde a los tiempos de hoy"

Producto de la contaminación del agua potable en Puerto Octay, Región de Los Lagos, se decidió suspender el suministro por 48 horas a partir de ayer miércoles.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la alcaldesa de la comuna, María Elena Ojeda, contó que “ayer recibimos la denuncia de un olor que no correspondía, algo en el agua que se suponía podía ser un combustible, pero no tenemos claridad de lo que efectivamente pudo haber sido”.

“Para mayor seguridad, se dejó un proceso de 48 horas de no tener suministro de agua para la gente y poder entregar una información clara cuando ya tengamos la respuestas de la información que se levantó”, agregó.

Según detalló la autoridad comunal, gracia a la ayuda de otras comunas cercanas, “anoche quedamos con todos nuestros estanques con agua potable para las familias de forma normal” y que “tenemos la emergencia todavía en actitud de control. Esperamos que hoy día tengamos esto resuelto”.

Ojeda añadió que, paralelo a esta emergencia, el problema con el agua en Puerto Octay viene desde hace tiempo. “El sistema no estaba acorde con los tiempo de hoy. No tenía filtros, el agua no cumplía con los requisitos que exige la ley“. “Es un tema que no se le dio el valor que se le debió haber dado”, agregó.

Además, destacó que el descontento de la población con el servicio es grande por culpa del “agua barrosa, el agua con malos olores”. Por esto, muchos vecino estaban en actitud de “frente esta calidad del agua, no pagamos el agua”. Muchos están comprando bidones para el consumo.

De acuerdo a la autoridad, el municipio está trabajando y desarrollando inversiones por 500 millones de pesos para mejorar el alcantarillado y el mejoramiento del agua.

Por mientras, la comuna está a la espera de lo que diga la Fiscalía y la PDI sobre qué pudo haber ocasionado la contaminación en el suministro.