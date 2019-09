Corte de agua potable en Puerto Octay se mantiene mientras dure investigación

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) decretó que el corte de suministro del agua potable en la villa de Puerto Octay será indefinido mientras dure la indagación respecto del origen de la contaminación que afectó a la red que está a cargo de la municipalidad.

El gobernador de la provincia de Osorno, Daniel Lilayú, expresó que la medida tomada por el COE se tomó en base a la experiencia que ocurrió en la capital provincial.

“Habíamos calculado inicialmente 48 horas, pero la experiencia que nosotros tenemos por Osorno, es que cuando uno da también un plazo, habitualmente se extiende, aquí creo que la solución puede ser mucho más rápida, pero de todas maneras dependemos de lo que diga la fiscal y de ahí ya están los equipos en este momento esperando para poder solucionar, pero va a depender”, dijo Lilayú.

Asimismo, Lilayú confirmó que las clases están suspendidas hasta nuevo aviso.

Sobre este caso, la fiscal de Río Negro, Leyla Chahín, quien está a cargo de la investigación, expresó a Emol que la planta productora de agua potable, propiedad del municipio, no estaba autorizada para funcionar, además de contar con una serie de sumarios.

“Me llamó mucho, pero mucho la atención, las condiciones en que la faena se realizaba, es decir, yo no tengo mucha experiencia en conocer otras plantas de cloración, o lugares de almacenamiento de agua potable, pero si nosotros pensamos que esta es una planta que no estaba autorizada, que ha sido sometida a distintos sumarios sanitarios, que en definitiva su funcionamiento es ilegal, de acuerdo a la autoridad sanitaria, porque no cumple ninguna normativa… de hecho el lugar donde estaban los estanques no tiene ni siquiera un cierre perimetral, está emplazado en una propiedad privada”, relató la fiscal.

En tanto en la villa de Puerto Octay, que es habitada por poco más de 2.800 personas, cuenta con 25 puntos de entrega de agua y 34 estanques a disposición de la población.

