Intendenta Karla Rubilar tras recibir paquete sospechoso: "No me amedrenta"

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, se refirió al paquete sospechoso que recibió este jueves en su hogar y que contenía una bala, un encendor y panfletos.

“Asumo esto como parte de las labores por intentar construir una región más unida, más humana, más inclusiva, que es parte de lo que soñamos como país”, dijo la autoridad, quien descartó que se tratara de un artefacto explosivo.

“Es cierto que uno pudiera interpretar esto como una amenaza, como un amedrentamiento, porque cuando se realizan estas acciones, obviamente, uno no tiene conocimiento de quién quiere dañarlo a uno a su familia, porque este paquete no fue enviado a mi lugar de trabajo, sino que enviado a mi casa, donde viven mis hijos“, agregó. En este último punto, recalcó que ni ella ni sus hijos no estaban en la vivienda, y que fue una persona que trabaja en el hogar quien advirtió sobre el paquete.

Además, la intendenta reforzó que “con la misma fuerza y convicción que he trabajado en política estos años, quiero decir que no me amedrenta, que si trataron de generar miedo y generar alguna angustia, no lo van a lograr. Me dan más fuerzas, me dan más ganas de seguir trabajando por nuestra Región Metropolitana”.

Consultada por los panfletos que le enviaron, la autoridad no precisó el contenido por ser materia de la investigación, pero sí respondió que aludían a la clase política en general.

Rubilar detalló que se están realizando las pericias correspondientes por Labocar y OS9 de Carabineros, además de la investigación a cargo de Fiscalía Centro Norte.