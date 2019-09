Intendente no descarta que familias de Puerto Octay pasen un 18 sin agua potable

La comuna de Puerto Octay, en la región de Los Lagos, lleva más de 24 horas sin agua potable en el 60% de su población afectando a unas mil viviendas y 3 mil personas. Esto, a raíz de un probable derrame de hidrocarburos que está siendo investigado por el Ministerio Público.

“Estamos evaluando. No sabemos si esto puede demorar 24, 48 (horas), tres días o diez días”, informó el Intendente de la Región Harry Jügersen en entrevista con “El Rompecabezas” de Agricultura.

La autoridad añadió que “la respuesta (sobre cuándo podría volver el agua) la podríamos tener mañana o el sábado porque estos análisis se hacen en Santiago. Esto está en manos de la Fiscalía y no tenemos acceso ni siquiera para determinar con exactitud el elemento que contaminó el agua”.

“El agua está contaminada y como está contaminada, naturalmente la Autoridad Sanitaria prohibió el funcionamiento del sistema de agua potable que lo administra la Municipalidad de Puerto Octay. Ante esta prohibición, no hay abastecimiento de agua a través de la red”, dijo.

El fantasma de lo ocurrido en Osorno asusta a los habitantes de la región y los últimos análisis se enviaron a Santiago el día de ayer, miércoles 11, por lo que por ahora “no tenemos el elemento que contaminó el agua, cómo se contaminó, las razones de la contaminación no la sabemos, si hay intervención de terceras personas… porque el sistema no usa hidrocarburos, no hay estanques que haya rebalsado… No hay certeza. No podemos hablar de plazos“, agregó Jürgensen.

Respecto a cómo se está gestionando la emergencia, confirmó que esta mañana hubo un Comité de Emergencias. “Toda la población está siendo atendida con camiones aljibes ubicados en puntos estratégicos de la Villa Puerto Octay, por lo tanto toda la gente tiene acceso al agua potable y está debidamente controlada en puntos de control sanitario, en ese sentido hay agua potable, pero hay que ir a buscar el agua”, agregó en conversación con Cristina González , diciendo que “antes de las Fiestas Patrias es un inconveniente enorme”.

Cristina González: -La gente afectada puede que no tenga agua entonces el 18 de septiembre. Vienen tres días feriados…

Intendente: – Es posible que así sea, no puedo decir lo contrario, porque no hay ninguna información que me permita decir lo contrario.