15 días se podría prolongar el corte de agua potable en Puerto Octay

El intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jurgensen, declaró que el corte de agua potable que afecta a más del 60% de Puerto Octay se podría prolongar por 15 días, debido a que se tienen que limpiar 7 kilómetros de red.

La autoridad, que estuvo en el último Comité Operativo de Emergencia (COE), expresó que era factible que en 15 días no se contará con el servicio, además de señalar que no cuenta con ningún informe concreto que le asegure la fecha de habilitación de la planta productora y que es manejada por la Municipalidad de Puerto Octay.

Respecto de las medidas de emergencia, precisó que lo urgente es limpiar la red que se extiende por siete kilómetros de conexión, la que debe ser limpiada dijo el intendente Harry Jurgensen.

“Mientras esa red no esté limpia, naturalmente el agua no es potable. No hay experiencia respecto a cómo se limpia y cuánto demora la limpieza de una red (…) eso nos hace pensar que la solución de agua en red puede demorarse”, advirtió.

Finalmente, el COE determinó continuar abasteciendo a los vecinos con agua potable a través de los estanques dispuestos, situación que estará garantizada durante todo el tiempo que dure este corte de agua.

