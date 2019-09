Diputado Brito le pide a Fuente-Alba dejar a un lado el papel de "víctima"

El diputado RD Jorge Brito aseguró que “el papel de víctima no le queda bien” al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, luego que el general en retiro afirmara que su enjuiciamiento está marcado por mitos sobre su patrimonio y forma de vida.

En entrevista con el diario La Tercera, la ex máxima autoridad del Ejército sostuvo que “se han agregado un sinnúmero de falsedades difundidas profusamente, que no sólo me perjudican a mí, sino que al Ejército”, insistiendo en su inocencia porque cree “merecerla”.

Ante estas declaraciones, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados afirmó que “es curioso que se niegue todo de manera tan tajante cuando la propia ministra en visita (Romy Rutherford) y el Ministerio Público sostienen exactamente lo contrario”.

“A una persona que en su momento fue el máximo líder militar de nuestro país, el papel de víctima no le queda bien”, recalcó.

El parlamentario también apuntó a que actualmente hay un proceso investigativo tanto en lo “militar como en lo civil” contra Fuente-Alba y dijo esperar que se comience a ejercer “un mayor control sobre las instituciones de las Fuerzas Armadas”.

El general en retiro pasó seis meses en prisión preventiva en el Batallón Militar de Peñalolén, tras ser procesado por malversación de 3.500 millones de pesos de los gastos reservados de la institución castrense.

Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, comentó los dichos del ex número uno del Ejército e indicó que “no tenemos mayores comentarios que respetar las decisiones judiciales”.

“La justicia o el sentido de justicia profundo va de la mano con el cumplimiento o el incumplimiento de leyes o normas y finalmente quien lo determina es el Poder Judicial, en el caso del ex comandante en jefe (del Ejército) tiene la posibilidad de defenderse ante el propio Poder Judicial”, agregó la titular de Segegob.