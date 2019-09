Fiscal Nacional tras testimonio que vincula a OAS y Bachelet: "Nadie está por sobre la ley"

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se refirió a la supuesta vinculación de financiamiento ilegal de la empresa brasileña OAS con la campaña de 2013 de Michelle Bachelet, dada a conocer por el medio Folha de Sao Paulo. En dicha publicación, el empresario Leo Pinheiro, declaró que entregó $100 millones.

Ante ello, Abbott manifestó que “el Ministerio Público, desde el año 2016, ha solicitado seis requerimientos de cooperación internacional a la Procuraduría General de la República en Brasil con el objeto que se nos haga entrega de las declaraciones que han prestado diferentes personas en la investigación de Odebrecht y OAS”.

Agregó que el 4 de septiembre llegó una respuesta desde la fiscalía de Brasil y que, según la declaraciones entregadas por el ejecutivo en el caso Odebrecht, “no hay antecedentes que vinculen a ningún pago irregular respecto de Chile”.

En cuanto a OAS, Abbott dijo que “nos ha señalado que no les he posible enviarnos las declaraciones de don Léo Pinheiro que se contiene en la investigación atendido a que aún no se encuentra ratificado por el Tribunal Supremo de Brasil el acuerdo de delación premiada. En consecuencia una vez que ese acuerdo tenga la aprobación respectiva se nos dará la información“.

“Vamos a seguir adelante con la investigación para establecer la efectividad de ese financiamiento y poder hacer los reproches penales que corresponden y a las personas que se vean involucradas en estos hechos, sea quienes sean, nadie está por sobre la ley”, concluyó el persecutor.