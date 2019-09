Ministro Mañalich: "El que cree que la marihuana sirve para todo está hablando de magia"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que la entrega de medicamentos derivados de la cannabis es ilegal si es que no se tiene un registro en el Instituto de Salud Pública (ISP).

Según publicó el diario El Mercurio, médicos de distintos centros hospitalarios advirtieron que la Fundación Daya, que promueve el autocultivo con fines medicinales, está entregando de forma “negligente y temeraria” recetas de cepas para la producción de vaporizaciones y aceites.

Ante esto, el ministro dijo que “la entrega de derivados de cannabis como medicamentos, sin tener registro en el Instituto de Salud Pública es ilegal“.

“Nuestra posición es extraordinariamente clara, en el sentido de que hay una legalidad y un mecanimo para establecer la seguridad de los medicamentos y su registro a través del ISP. Respecto de la pretensión de que los derivados de marihuana con fines medicinales podrían pasar a una suerte de proceso excepcional y no tener los mecanismos de prueba y registro, cuando se trata de productos cuya procedencia no es segura, cuyo contenido tampoco es seguro, eso no va a ocurrir“, manifestó Mañalich.

Frente a las supuestas múltiples bondades del cannabis, contestó que “estamos en siglo XXI. Hay gente que dice que con un producto se producen milagros sanitarios, pero estamos en el mundo de la ciencia y la ciencia exige pruebas científicas. El que cree que la marihuana es mejor y que sirve para todo, no está hablando de ciencia, está hablando de magia”.

El ministro destacó que “la ley 20.000 permite que haya autocultivo de marihuana para fines recreacionales, repito, recreacionales, muy limitado. Distinto es que se pretenda dar un uso medicinal a un producto que no está certificado como tal”.

Por último, el secretario de Estado detalló que instruyó a la directora del ISP, Soledad Velásquez, que estableciera una querella criminal contra quienes resulten responsables por dar un medicamentos de cannabis sin receta médica para el tratamiento del dolor a un paciente que tuvo una reacción adversa al tener una “altísima dosis” de THC.

La misma publicación cita el caso de una paciente con epilepsia refractaria que sufrió efectos adversos y el caso de un hombre que desarrolló dependencia a la cannabis. Además, se cuestionó la prescripción de cannabis a un sujeto con psicosis resistente, lo que se encuentra contraindicado en pacientes con ese cuadro.