Ministro Walker: “Esta semana no puede haber quemas ni siquiera controladas”

Un llamado a la prevención hizo hoy el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en el marco de las próximas fiestas patrias, para que durante las celebraciones todos ayuden a la prevención de incendios forestales.

“Estamos tomando todas las medidas, todos los resguardos para tener un 18 seguro, tranquilo, así como usted tiene que manejar sin consumir alcohol, les queremos pedir que nos ayude a prevenir los incendios de nuestro país”, sostuvo Walker.

El secretario de Estado, quien estuvo acompañado por el director Ejecutivo de CONAF, José Manuel Rebolledo, también anunció que las quemas agrícolas en todo el país están suspendidas durante esta semana.

“Conaf, como una medida excepcional ha prohibido las quemas agrícolas este 18 de septiembre. Esta semana no puede haber quemas agrícolas ni siquiera controladas porque no nos podemos arriesgar con ninguna fuente de fuego y por eso hemos decidido suspenderlas”, agregó el ministro.

“Celebremos con alegría este 18 de Septiembre, pero hagámoslo tomando todas las medidas de prevención para no tener que lamentar un incendio forestal que no sólo daña a la naturaleza, sino muchas veces también afecta a las personas, a sus enseres y a sus actividades labores, quedando sin un ingreso. Entonces, evitemos hacer un asado cerca de vegetación, no encendamos fogatas, no botemos colillas de cigarrillos, no utilicemos herramientas como galleteras o soldadoras que lancen chispas. Son acciones muy simples, pero efectivas”, señaló Walker.

Durante este inicio de período de mayor ocurrencia de incendios forestales se han registrado 84 siniestros (-21% respecto a la temporada anterior), con una superficie afectada de 475 hectáreas (-5% respecto a la temporada anterior).

Walker explicó que “el Presidente de la República dará pronto a conocer el Plan de Acción 2019-2020, el cual viene reforzado, debido a que se proyecta una temporada muy compleja con una afectación de entre 80.000 y 100.000 hectáreas”.

Además, agregó que hay una mesa de trabajo con 10 organismos públicos y privados liderados por el Ministerio de Agricultura (CONAF, ONEMI, Bomberos, CORMA, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Fiscalía y MOP) para potenciar la labor de prevención y combate del fuego vegetal, en una alianza nacional en la que cada instancia asume una responsabilidad.

Finalmente, el mayor riesgo de incendios forestales, producto de la acumulación de combustible fino muerto (vegetación seca), está focalizado para los próximos días entre las regiones de Coquimbo y Maule.

Agencia Uno