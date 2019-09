Michelle Bachelet: "No he tenido ningún vínculo con OAS"

La expresidenta Michelle Bachelet negó tener un vínculo con la empresa brasileña OAS, tal como afirmó el expresidente de la compañía, Leo Pinheiro, y quien, en una declaración ante la justicia, dijo que dio cerca de 100 millones de pesos para su campaña presidencial en 2013.

En entrevista en exclusiva con 24 Horas, la exmandataria señaló que “mi verdad es la misma de siempre, yo no he tenido nunca vínculos con OAS y la verdad es que me parece tan extraño que él, después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal, si es que había algún antecedente haberlo entregado, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente Chacao, que fue adjudicado en el gobierno del presidente Piñera”.

Durante la entrevista, además de reiterar que no tiene ningún vínculo con OAS, agregó que no va especular por qué ahora sale esta información y destacó que tanto el expresidente brasileño Lula Da Silva como el expresidente Ricardo Lagos negaron la información.

Según Pinheiro, el monto de dinero fue entregado a través de un contrato ficticio con la empresa Martelli y Asociados.