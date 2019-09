Senador Girardi sobre el rodeo: "Es psicopático disfrutar el sufrimiento de otro ser vivo"

El senador Guido Girardi (PPD), junto a ONG ProAnimal, anunció que pondrá en tabla el proyecto de ley que establece que el rodeo no es un deporte, así como la iniciativa que modifica la Ley de Bienestar Animal y plantea que se debe regular toda actividad deportiva que utilice animales.

“Queremos erradicar que los seres humanos tengamos espacios de esparcimiento basados en ver el sufrimiento animal. Es absolutamente patológico y casi psicopático disfrutar viendo sufrir a otro ser vivo. Hay que humanizar a los seres humanos”, dijo el parlamentario.

El proyecto que modifica la Ley del Deporte (N° 19.712) señala en un inciso que: “En ningún caso se considerará ni se reconocerá como deporte aquella actividad física que utilice o incluya a un animal como un tercero, teniendo este como único fin ser objeto de explotación física y psíquica, causándole daño y sufrimiento, cualquiera sea su gravedad e intensidad, sea por medio de otro animal o por instrumentos utilizados por otra persona”.

“También queremos modificar la Ley de Protección de Animales (N° 20.380) que para lograr que se aprobara hubo que incluir un artículo que hacía una excepción con los rodeos, corridas de vaca y actividades ecuestres”, agregó el senador PPD.

La propuesta del parlamentario es “eliminar ese inciso para que también se proteja a los animales que se utilizan en el rodeo y vamos a establecer un conjunto de condiciones y normativas que permitan desarrollar la actividad pero impidiendo al máximo el maltrato y el sufrimiento”.

Respecto a los atentados contra medias luna, Girardi señaló no ser partidario de la violencia, ya que “es responder con la misma moneda que quieres erradicar, el rodeo es violencia injustificada y cobarde contra un ser vivo que no se puede defender, pero no se puede terminar esa violencia con más violencia”.