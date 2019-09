Monseñor Aós reconoce "limitaciones, heridas y pecados" durante Te Deum

El administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós, hizo referencia a las “limitaciones, heridas y pecados” de la iglesia durante la celebración del Te Deum Ecuménico de este 18 de septiembre.

Al finalizar su homilía, y tras agradecer a los miembros de las diferentes instituciones religiosas, Aós dijo que “tenemos problemas, limitaciones, heridas y pecados” e hizo un llamado “a colaborar y no al enfrentamiento; al diálogo y no a la descalificación; al respeto y no al insulto… vamos construyéndonos unos a otros, bajo la mirada y el cuidado de la Virgen María, Madre y Reina de esta Patria nuestra que es Chile”.

Entre los puntos que abordó el administrador apostólico, estuvo el “agradecimiento por la generosidad de quienes acogen e integran a las personas que llegan como inmigrantes desde distintos países. Ante un problema tan grande y complejo te damos gracias porque superando barreras y desconfianzas se suman la generosidad y los aportes de distintos grupos para hacer así más eficiente nuestra ayuda”.

También dio gracias a “los jóvenes que sueñan un Chile nuevo y mejor, que presentan sus demandas con claridad y mirada de conjunto, que dialogan sin esconderse y sin violencia, y que se entregan al estudio para prepararse haciendo de nuestros colegios y universidades espacios de encuentro y sana convivencia”.

Además, hizo referencia indirectamente al aborto, agradeciendo “por los que cuidan la vida desde el primer momento de su concepción hasta el último suspiro. Cada vida, cada persona, es valiosa en sí misma y no se puede valorar por su producción o rendimiento”.

En su primera homilía durante un Te Deum, Aós aprovechó de agradecer a “quienes nos precedieron en este servicio y por quien ha representado a la Santa Sede en medio nuestro”. Esta misma ceremonia, pero en la del año pasado, fue liderada por monseñor Juan de la Cruz Suárez, pues el cardenal Ricardo Ezzati se restó por estar en calidad de imputado en el marco de una investigación por encubrimiento de abusos.