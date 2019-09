Presidente Piñera tras participar de Te Deum Ecuménico: "Han habido demasiadas denuncias, han habido demasiados abusos"

El Presidente Sebastián Piñera realizó un punto de prensa tras participar en el Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago, en la que abordó diferentes temas.

El Mandatario se refirió a los abusos que se han destapado este último tiempo dentro de la Iglesia y manifestó que “es verdad, han habido demasiadas denuncias, han habido demasiados abusos, y yo creo que la única forma de enfrentar la verdad es con la justicia, y eso es lo que toda la sociedad chilena espera y quiere“.

Sumado a esto, el jefe de Estado se refirió a la ausencia de algunas autoridades, principalmente al Te Deum Evangélico y también a este evento realizado durante esta mañana, y expresó que “en el mes de la patria, un mes de unidad, que algunos se ausenten, triste, lamentable, pero nuestra voluntad era que hubieran estado todos“.

Finalmente, el Mandatario envió un mensaje a los chilenos para que se cuiden en estas Fiestas Patrias: “Hemos celebrado el Te Deum para dar gracias por todos nuestros compatriotas y también Pedirle a Dios que nos siga acompañando, iluminado los caminos, dándonos la fuerza, la sabiduría para que todos los chilenos podamos tener una vida más plena, más feliz”.

A esto agregó que “quiero invitar a todos mis compatriotas a que celebremos, porque es bueno celebrar, y si bien hay problemas, también tenemos mucho que celebrar“.

“Pasémoslo bien, que sean días hasta el próximo domingo en que podamos realimentar el alma, volver a iluminar los espíritus, pero también que pasarlo sea en familia, que sea en forma sana, hagamos las cosas que realmente nos hacen bien, bailemos cueca, tomemos chicha, elevemos volantines, comamos empanadas”, siguió comentando el Presidente Piñera.

“Quiero hacer un llamado: el año pasado 36 chilenas y chilenos perdieron la vida y muchas de esas vidas las pudimos haber salvado. Por eso hemos hecho todos los esfuerzos para que este sea un 18 seguro“, agregó.

Posteriormente manifestó las medidas que tomaron como gobierno: “Estamos protegiendo las carreteras, haciendo los controles para que no hayan conductores bajo los efectos del alcohol o de la droga (…) estamos también vigilando que los elementos sean sanos y que no produzcan enfermedades (…) pero nada de eso sirve si usted no se cuida a sí mismo (…) cuidémonos todos para que estas fiestas del 18 sean unas fiestas que nos hagan bien al alma de nuestro país y también a la familia chilena”.

“Y por último, yo recuerdo siempre Bernardo O’higgins recordaba el valor de la unidad, en este mes de la patria surge espontáneo el valor de la unidad. Ojalá no termine este domingo sino que se proyecte. Todos sabemos, hay demasiados signos de divisiones que ojalá podamos desterrar“, concluyó.