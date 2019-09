“Vino a callarnos”: Víctimas de abuso sexual critican a Celestina Aós

Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, criticó duramente la homilía del administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós.

El discurso del sacerdote durante el del Te Deum ecuménico celebrado en la Catedral Metropolitana, no tuvo referencias a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, por lo que para Kramer es tener a un párroco que no está a favor de las víctimas.

“Hoy el señor Aós ha mostrado porque Jorge Bergoglio (papa Francisco) lo puso en ese lugar: para que sean acalladas las voces de los cientos y miles de chilenos y chilenas que han sido abusadas en forma sexual, de consciencia y de poder por parte de la iglesia católica“, señaló Kramer.

El representante enfatizó que “el señor Aós con su silencio ha mostrado cual es su postura: él no está a favor de la víctimas, él no está a favor de procesos reparatorios, no está a favor ni de verdad ni de justicia, él vino a callarnos“.

Ante las críticas, tanto del Gobierno como de los asistentes a la homilías, monseñor Celestino Aós argumentó: “He venido a rezar”.