Alcaldesa Matthei condenó ataque incendiario contra locales en Manuel Montt

La Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, condenó esta jornada a los ataques incendiarios perpetrados por un individuo en horas de esta madrugada (19 de septiembre) y que afectaron a 3 locales comerciales en Avenida Manuel Montt, entre ellos dos automotoras y el restaurante “Mito Urbano”, lugar donde dos personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad.

La jefa comunal recorrió esta mañana los locales afectados y conversó con sus propietarios con el propósito de interiorizarse de los daños sufridos y la salud de las dos personas que resultaron heridas.

Junto con indicar que se realizarán las acciones judiciales correspondientes para perseguir al autor de estos hechos, quien fue detenido por personal de Seguridad Providencia y trabajadores del restaurant afectado a solo cuadras de los hechos, la autoridad realizó una fuerte crítica respecto de las sanciones que pesan sobre quienes realizan este tipo de ataques con bombas molotov.

“Se está poniendo de moda lanzar bombas molotov, hoy día la gente lanza bombas molotov como si nada y lo peor de todo es que muchas veces hay evidencia de que alguien ha lanzado una bomba molotov y no pasa nada en la justicia. Es como que da lo mismo, es casi como lanzar una piedra”.

Agregó que la violencia va en escalada ya que no hay una adecuada actuación de la justicia. “Lanzar una bomba molotov puede matar a una persona, pero aquí le tiran bombas molotov a Carabineros a cada rato y no pasa nada, los jueces los dejan libres. Entonces no nos sorprendamos que un loco decide, como ya las bombas molotov se han ido normalizando, lanzarlas en un local lleno de gente. Pero aquí es la Justicia la que tiene la culpa”, expresó.

Respecto a las motivaciones que habrían detrás de este ataque, Matthei señaló que se está investigando y que por el momento no se tienen mayores antecedentes de las razones que habría tenido el sujeto para perpetrar estos ataques, en especial el que afectó al restaurante, ya que la molotov fue lanzada a la caja del local afectando a una mujer y un hombre quienes resultaron con quemaduras de diversa consideración.

Finalmente la alcaldesa manifestó que la municipalidad de Providencia en conjunto con los comerciantes de Manuel Montt programaron durante este 18, 19 y 20 una serie de actividades gastronómicas y culturales con motivos de Fiestas Patrias para toda la familia, las que se han desarrollado en absoluta normalidad y con un gran marco de público. “La verdad es que no podemos dejarle a un loco suelto que nos arruine la vida en nuestro país. Yo voy a venir y espero que venga mucha gente, demostrando que a los chilenos nadie nos amedrenta”, cerró la autoridad.