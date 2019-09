Conaf: Desvinculación de director no se debió a excavación en Juan Fernández

Este domingo la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que la desvinculación del ex director de Conaf en la Región de Valparaíso, no se debió a la posición del ex funcionario frente a la excavación arqueológica autorizada en el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández.

“La Dirección Ejecutiva de Conaf tomó la decisión en base a lineamientos de carácter administrativo que no guardan relación con los trabajos que promueve en el archipiélago el historiador de origen holandés, Bernard Keiser, en búsqueda de un tesoro español presuntamente enterrado en la zona en el siglo XVIII”, señala un comunicado dado a conocer por la Corporación.

Destacaron que su principal preocupación es la conservación de los valiosos recursos naturales y culturales que albergan las áreas silvestres protegidas del Estado. “Entre ellas, por supuesto, el Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, que además ostenta la condición de Reserva de la Biosfera. Por este motivo, cualquier tipo de intervención en esta zona será fiscalizada con la mayor rigurosidad”.

Por último, Conaf informa que el jefe regional del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental y profesional de dilatada trayectoria en Conaf, Sandro Bruzzone, asumió el cargo interino de director de la Corporación en la Región de Valparaíso.