"No voy a ser candidata": Michelle Bachelet descartó regresar a La Moneda

La ex mandataria Michelle Bachelet descartó una tercera candidatura a la presidencia en una entrevista que será difundida la noche de este domingo por TVN. Al ser consultada afirmó: “yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata”.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas habló sobre varios temas, entre ellos un posible regreso a La Moneda. “No habría ningún argumento que me permitiera convencerme. Ni uno. Todos mis argumentos me dicen claramente: no. No vas a ser candidata”, dijo Bachelet en la entrevista al canal estatal según consigna diario La Tercera.

En la entrevista, la ex mandataria se refirió a los cuestionamientos que recibe por los supuestos sobornos que recibió en su campaña electoral del grupo OAS.

“Mi verdad es la misma de siempre. Yo no he tenido, ni tuve nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa. Y la verdad es que me parece tan extraño que después de haber tenido él la oportunidad de hablar con la fiscal Chong, si es que había algo o un antecedente, haber entregado esos antecedentes a la justicia chilena”, aseveró.

“Ahora que aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del Puente de Chacao, que la verdad fue adjudicado durante el gobierno de Sebastián Piñera y no durante el mío. No me explico. No sé si acá hay otro trasfondo de por qué ahora aparece esta información a través de Folha de Brasil. Yo quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre. No he tenido ningún vínculo con OAS“, agregó.