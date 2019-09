Reportan una baja de un 35% de accidentes en Fiestas Patrias con respecto a 2018

Un mejor comportamiento vial y menos tragedias que lamentar en Fiestas Patrias. Esas son las conclusiones del reporte parcial de Carabineros de Chile dado a conocer este mediodía en vocería conjunta del Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno; la Ministra de Transporte, Gloria Hutt, y el Jefe de la Zona Tránsito y Carreteras de Carabineros, General Manuel Valdés.

En el período comprendido entre las 00:00 del martes 17 se septiembre y las 07:45 horas del domingo 22 de septiembre, se registraron 894 accidentes en el tránsito, 21 fallecidos y 620 lesionados, informó el General Valdés. Cifras que presenta una disminución en comparación con las celebraciones del año anterior.

Respecto de los accidentes a nivel nacional, estos pasaron de 1.381 en 2018 a los 894 que van este año, con 487 casos menos y una baja de 35,3%. En la Región Metropolitana se han registrado 151 eventos (17%), mientras que en el resto del país han ocurrido los restantes 743 (83%), 130 de ellos en la Región de Valparaíso.

Además, se han registrado 14 víctimas fatales menos (de 35 a 21), lo que significa una disminución de 40% en la cantidad de fallecidos por ahora. El total de lesionados, en tanto, pasó de 874 a 620, con 254 casos menos hasta el momento (-29,1%).

“Las principales causas de los accidentes han estado en la pérdida de control del móvil, asociada al a velocidad; la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, y el conducir sin estar atento a las condiciones de tránsito del momento”, señaló el General Valdés.

“Como Carabineros siempre lamentamos que ocurran accidentes y que se pierdan vidas. Por eso es que, junto al gobierno, reiteramos el llamando a la responsabilidad y el autocuidado. Seguiremos trabajando en conjunto para que ojalá esa cifra llegue a cero”, agregó el General de Carabineros.

Cabe destacar que de los 21 fallecidos, once eran peatones. Y en lo que concierne al comportamiento de los conductores, Carabineros ha realizado 217.812 controles de tránsito y ha debido cursar 5.194 infracciones por velocidad, 1.177 infracciones por no usar cinturón de seguridad y 473 por no utilizar sistemas de retención infantil.

Durante la jornada de este lunes se dará a conocer el balance final de tránsito en Fiestas Patrias.